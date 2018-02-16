Найбільший виробник сталевого прокату в Україні почав закупівлі вугілля і коксу у Росії

У комбінаті заявили, що причиною є введення заборони на закупівлю сировини в зоні АТО і високими цінами на міжнародному ринку на вугілля і кокс

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ArcelorMittal Кривий Ріг після блокади надходжень сировини із зони тимчасово непідконтрольної Україні почав закупівлі у Російській Федерації.

Про це повідомив керівник постачання підприємства Гиріш Сардана, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначає, що через введення заборони на закупівлю сировини в зоні АТО і високі ціни на міжнародному ринку на вугілля і кокс були змушені переорієнтуватися на російський ринок.

Однак, через санкції введені по відношенню до певних транспортних компаній, комбінат зіткнувся з нестачею вагонів, необхідних для доставки сировини з Росії.

"Незважаючи на всі труднощі, поставки не припинялися. Ще однією проблемою стала відсутність достатньої кількості вагонів і локомотивів з боку Укрзалізниці, що спричинило за собою збої в постачаннях вапняку з західної частини України, і, як наслідок, зменшення обсягів надходження цієї сировини на підприємство ", - сказав топ-менеджер.

При цьому, він зазначив, що підприємство працювало на повну потужність, що допомогло досягти рекордного рівня виробництва сталі (еквівалентної) - 7 млн ​​тонн.

Нагадаємо, на початку жовтня польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".