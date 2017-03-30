Усі рішення у справі Мартиненка будуть прийняті найближчим часом, - Ситник

Національне антикорупційне бюро готується до фінальних рішень у справі Миколи Мартиненка, очікуючи відповідей на запити з-за кордону.

"У нас тут якраз зараз така ситуація, що краще не коментувати хід цієї справи. Ми розуміємо, що всі чекають остаточного рішення по цій справі: і ми і Мартиненко, і суспільство. Ми проробили величезну роботу разом з прокурорами, і Холодницький про це неодноразово заявляв, і я говорю про те, що слідство знаходиться на завершальній стадії. На моє глибоке переконання, там є достатньо доказів, які вказують на скоєння корупційних правопорушень цілого ряду осіб. Ми знаходимось на стадії прийняття фінальних рішень по цій справі", - розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє ZIK.

Артем Ситник зауважив, що прокуратура очікує відповіді на запити до інших країн, розіслані у справі Мартиненка для того, щоб прийняти "фінальні" рішення у цій справі.

"На жаль іноді дуже повільно виконуються міжнародні правові доручення. Їх величезна кількість була, я не можу навіть точно сказати, скільки їх взагалі було. І, наприклад, коли ми говоримо про якісь певні процесуальні рішення, то прокуратура, наприклад, каже: давайте ми дочекаємось відповіді з Австрії, подивимось, що вони надішлють і ми це будемо враховувати при прийнятті рішень. Зараз майже всі матеріали отримані. Думаю, що найближчим часом всі рішення будуть прийняті", – підкреслив він.

Натомість, рішення суду, відповідно до якого НАБУ мало б закрити справу, очільник антикорупційного відомства назвав маніпуляцією.

"По-перше, сама ухвала незаконна. Питання щодо зобов’язання закриття справи не входить до компетенції суду. Це рішення явно незаконне. По-друге, там було зобов’язання розглянути клопотання, а не закрити справу. Команда захисту Мартиненка все це перекручує. Це постійний, безупинний процес: замість того, щоб працювати в правовій площині, окремі захисники переносять захист свого клієнта у Facebook", - заявив Ситник.

Зазначимо, 16 січня Солом'янський районний суд Києва оприлюднив текст рішення, яким зобов'язав НАБУ упродовж 10 днів закрити так звану "справу Мартиненка".

Нагадаємо, що 30 листопада виповнився рік відтоді, як народний депутат Мартиненко добровільно склав депутатський мандат.

Рішення Солом'янського райсуду стосується справи про отримання хабарів при закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання у чеської Škoda, свідчить пошук за номером кримінального провадження в Єдиному реєстрі судових рішень.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.