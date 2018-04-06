CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайдорожчий у світі спорткар - Ferrari 250 GTO - продали за $70 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найдорожчий автомобіль у світі продали за $70 млн, - ВІДЕО
Покупцем спорткара виявився мільярдер Девід МакНейл - керівник компанії з виробництва килимків для авто WeatherTech
Видання Topgir.com зазначає, що така вартість є рекордною. Раніше невідомий колекціонер заплатив за машину цієї ж моделі $52 млн.
Всього, як відомо, випущено лише 39 Ferrari 250 GTO. Саме цей сріблястий авто з номером кузова 4153 GT фінішував четвертим в Ле-Мане 1963 року, виграв гонку Тур де Франс роком пізніше.
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Ferrari оснащено трилітровим двигуном V12 потужністю 300 л. с. і 5-ступінчастою МКПП. Авто розганяється до сотні приблизно за 6 секунд і розвиває швидкість 280 км / ч.
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04 06 2018 20:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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