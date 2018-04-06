Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найдорожчий автомобіль у світі продали за $70 млн, - ВІДЕО

Покупцем спорткара виявився мільярдер Девід МакНейл - керівник компанії з виробництва килимків для авто WeatherTech
Найдорожчий у світі спорткар - Ferrari 250 GTO - продали за $70 млн.
Найдорожчий автомобіль у світі продали за $70 млн, - ВІДЕО

Видання Topgir.com зазначає, що така вартість є рекордною. Раніше невідомий колекціонер заплатив за машину цієї ж моделі $52 млн.

Всього, як відомо, випущено лише 39 Ferrari 250 GTO. Саме цей сріблястий авто з номером кузова 4153 GT фінішував четвертим в Ле-Мане 1963 року, виграв гонку Тур де Франс роком пізніше.

Читайте також: Ретроавтомобілі: друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Ferrari оснащено трилітровим двигуном V12 потужністю 300 л. с. і 5-ступінчастою МКПП. Авто розганяється до сотні приблизно за 6 секунд і розвиває швидкість 280 км / ч.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2018 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.