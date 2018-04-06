Найдорожчий автомобіль у світі продали за $70 млн, - ВІДЕО

Найдорожчий у світі спорткар - Ferrari 250 GTO - продали за $70 млн.

Видання Topgir.com зазначає, що така вартість є рекордною. Раніше невідомий колекціонер заплатив за машину цієї ж моделі $52 млн.

Всього, як відомо, випущено лише 39 Ferrari 250 GTO. Саме цей сріблястий авто з номером кузова 4153 GT фінішував четвертим в Ле-Мане 1963 року, виграв гонку Тур де Франс роком пізніше.

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Ferrari оснащено трилітровим двигуном V12 потужністю 300 л. с. і 5-ступінчастою МКПП. Авто розганяється до сотні приблизно за 6 секунд і розвиває швидкість 280 км / ч.