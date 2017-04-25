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Найгірші українські губернатори в Херсонській та Черкаській областях, - ДОСЛІДЖЕННЯ

На думку експертів, яких опитав КВУ, керівники областей, які посіли останні місця у рейтингу, найближчим часом можуть втратити свої посади, якщо суттєво не покращать результати
Комітет виборців України склав "Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року".
Найгірші українські губернатори в Херсонській та Черкаській областях, - ДОСЛІДЖЕННЯ Володимир Гунчик. Фото: pravda.lutsk.ua

Найгіршими, згідно з дослідженням, виявилися очільники Херсонської (Андрій Гордеєв), Черкаської (Юрій Ткаченко), Рівненської (Олексій Муляренко), Чернівецької (Олександр Фищук) та Волинської (Володимир Гунчик) областей.

Гунчик посів останнє, 24-е місце, він втратив у порівнянні з рейтингом 2016 року 5 позицій. Про це повідомляється на сайті комітету.

На думку експертів, яких опитав КВУ, керівники областей, які посіли останні місця у рейтингу, найближчим часом можуть втратити свої посади, якщо суттєво не покращать результати.

При цьому лідерами рейтингу, тобто найкращими губернаторами, названі голови Харківської (Юлія Світлична, 1 місце), Донецької (Павло Жебрівський, 2), Кіровоградської (Сергій Кузьменко, 3), Тернопільської (Степан Барна, 4) та Закарпатської (Геннадій Москаль, 5) обласних державних адміністрацій.


Інфографіка: КВУ

Оцінка базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

Нагадаємо, у травні минулого року Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів Юрія Гарбуза і Андрія Гордєєва.

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