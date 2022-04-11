Найгірший тиждень сезону – Україну витіснили з топ-15 у рейтингу таблиці коефіціентів УЄФА

За підсумками поєдинків шостого туру групового раунду єврокубків українські клуби не набрали жодного балу.

Україна опустилася в рейтингу таблиці коефіціентів УЄФА.

Підсумкову таблицю опубліковано на сайті Асоціації.

У груповому раунді цього сезону єврокубків грали Шахтар, Динамо та Дніпро-1. Продовжать боротьбу донеччани та дніпряни.

За підсумками поєдинків шостого туру групового раунду єврокубків команди з України не набрали балів у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Спочатку в середу, другого листопада, донецький Шахтар в рамках Ліги чемпіонів поступився німецькому Лейпцигу з рахунком 0:4. Наступного дня у четвер, третього листопада, київське Динамо в поєдинку Ліги Європи програло турецькому Фенербахче (0:2), а Дніпро-1 у матчі Ліги конференцій зазнав поразки з рахунком 1:2 від нідерландського АЗ Алкмаар.

Таким чином, Україна має в своєму рейтингу 28,500 балів. З таким показником Українська асоціація футболу опустилася на 16 місце, пропустивши вперед Швейцарію, яка тепер іде на 13 позиції. Попереду України також Норвегія, яка знаходиться на 15 місці та Чехія, яка розташувалася на 14 сходинці.

Зазначимо, що 16 позиція в таблиці коефіціентів УЄФА дозволяє грати в єврокубках тільки чотирьом командам (одне місце в кваліфікації Ліги чемпіонів буде втрачено).

До слова, на старті поточного сезону Україна мала в єврокубках представництво п’яти клубів. У кваліфікації вилетіли полтавська Ворскла та луганська Зоря. Потім на груповій стадії Ліги Європи четверте місце в своєму квартеті посіло Динамо, яке теж вилетіло з єврокубків. Таким чином, на євроарені від України залишаються донецький Шахтар, який гратиме в Лізі Європи та Дніпро-1, який представлятиме нашу країну в Лізі конференцій.