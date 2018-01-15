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Найєм: Корупція і слабкодухість керівництва країни перетворює нас у васалів

Найєм сподівається, що "ще за нашого життя в перших кабінетах виявляться політики, які будуть приймати рішення виходячи з логіки, здорового глузду і вимог власних громадян, а не за вказівкою ззовні"
МВФ назвав неприйнятним і таким, що не відповідає вимогам Венеціанської комісії законопроект президента про антикорупційний суд.
Найєм: Корупція і слабкодухість керівництва країни перетворює нас у васалів Мустафа Найєм. Фото: Іван Коваленко / Коммерсант

"Секрет Полішинеля в тому, що аргументи МВФ - це елементарний здоровий глузд, який раніше мільйони разів озвучувався в самій Україні - українськими експертами, народними депутатами та представниками громадянського суспільства", - пише на своїй сторінці у Facebook Мустафа Найєм.

"Але щоб цей голос був почутий, чомусь обов'язково потрібен зовнішній батіг. І насправді не має значення, звідки цей голос звучить - з Вашингтона, Брюсселя або Москви. З точки зору державності і те, і інше - це плекання комплексу неповноцінності у власних громадян, руйнування їх довіри, дискредитація політичних інституцій і як наслідок - втрата суверенітету", - зазначає народний депутат.

"Тому що не можна вважати власних громадян настільки дурними, і сподіватися, що ніхто не зрозуміє, як з гарантів незалежного відбору суддів роблять весільних генералів. Також як неможливо прикидатися, що з нетерпінням чекаєш на Антикорупційний суд, і при цьому вказувати такі критерії відбору суддів, щоб розтягнути створення суду на кілька років. А юрисдикцію суду прописати так, щоб потім легко завалити його всілякими справами", - наголошує Найєм.

Нагадаємо, що МВФ офіційно повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Раніше українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

23 грудня президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. 

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