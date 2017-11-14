Найєм назвав ім'я куратора НАЗК в Адміністрації Порошенка, - ФОТО

Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що людиною, який курує Національне агентство по запобіганню корупції, є заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України Олексій Горащенков.

Депутат повідомив ім'я "куратора" на своїй сторінці у Facebook.



Фото: politrada.com

Нагадаємо, що 14 листопада Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

"Е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними і для особистого збагачення голови НАЗК і членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікують так, як це потрібно керівництву НАЗК", - сказала вона

"Мене і двох співробітників викликали в Адміністрацію Президента у вересні цього року. Людина, з якою ми зустрічалися, представилася куратором НАЗК з боку адміністрації, і пропонувала, щоб в майбутньому всі проекти рішень, які готує департамент, спочатку погоджували з ним. На що я відповіла відмовою", - заявила Соломатіна.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

Зазначимо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.