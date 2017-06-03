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Найєм оприлюднив довідку про британське громадянство Насірова

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Народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.
Найєм оприлюднив довідку про британське громадянство Насірова Роман Насіров. Фото: CNN

Відповідний документ нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Довідка про наявність у Романа Насірова громадянства Великобританії з травня 2012 року. Це вже не таємниця слідства. Крім того, що це вже офіційний документ, це ще й важливий аргумент на користь нашої акції під Солом'янським судом", - написав Найєм.

Він висловив сподівання на те, що суд врахує цей документ при визначенні Насірову запобіжного заходу.

Водночас під час судового засідання відсторонений чиновник заявив про своє громадянство таке: "Я не є громадянином Угорщини, не є громадянином Британії, я є громадянином України".

Раніше представник держобвинувачення заявив, що має докази наявності у Насірова громадянства Великої Британії. Окрім того, він сказав, що підозрюваний нібито має угорське громадянство.

Суд долучив клопотання із цією інформацією до матеріалів справи.

Нагадаємо, що під час засідання суду прокурор Антикорупційної прокуратури заявив, що Роман Насіров, якого підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великобританії.

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