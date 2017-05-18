Найєм пояснив чому депутати провалили голосування за введення санкцій проти Януковича

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм пояснив чому депутати провалили голосування за введення санкцій проти екс-президента втікача Віктора Януковича і його оточення.

Верховній Раді було запропоновано звернутися до РНБО з вимогою ввести персональні санкції відносно ряду осіб за "створення загроз національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України і сприяння терористичної діяльності". (Https://goo.gl/mkJN9g)

"Перший конфуз трапився, звичайно, з депутатами Віталія Кличка - група УДАР бойкотувала голосування практично в повному складі. Причина очевидна - в списку санкцій є прізвище Дмитра Фірташа. Друга "незручність" трапилася, коли за документ не проголосували половина (!) БПП і чверть (!) "Народного фронту". Тому наступного разу, коли Сергій Пашинський або Юрій Луценко будуть шукати зрадників і колаборантів, пропоную починати таврувати ганьбою з більш зрозумілих "рук Кремля і Януковича" - Андрія Іванчука і Ігоря Кононенка, присутніх в залі, а не тих, хто проголосував за постанову. Нічого особистого - голі факти", - обурюється Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"А третій дивовижний асбурд закрався в самому списку санкцій. За дивним збігом обставин в списку не виявилося прізвища головного спонсора Партії регіонів і особисто Віктора Януковича - Рината Ахметова. Для тих, хто забув - Ринат Ахметов відкрито і публічно фінансував шість (!) Парламентських кампаній "регіоналів", був головною опорою Віктора Януковича з 2004 року, коли почалися ідеологічні поділи країни на три "сорти" і особисто забезпечував фінансами і медійною підтримкою всі дії режиму Януковича аж до останніх днів його перебування на території України", - обурюється депутат.

"Так ось, цю людину автори постанови в документ чомусь не включили. І я гарантую, що якби в списку раптом опинився Ринат Ахметов, ми б виявили, що за постанову не готові голосувати вся фракція Радикальної партії Олега Ляшка, левова частка "Народного фронту" і ще більша частина БПП", - додав Найєм.

"Ну і найголовніше. Строго кажучи, з точки зору класичного права, це, звичайно ж, повна нісенітниця - по суті парламенту пропонується взяти на себе невластиві йому функції і стати судом. Причина очевидна - безсилля і імпотенція слідчих органів і судової системи, які вирішили виправити руками депутатів. Ну, ок, допустимо - раз суди, СБУ та Генпрокуратура безсилі, можемо символічно допомогти", - підсумував нардеп.

Результати голосування за посиланням: https://goo.gl/zKtxiw

Нагадаємо, що Верховна Рада в четвер, 18 травня, відмовилася рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести персональні санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.

Потрібний проект підтримали лише 202 нардепи.