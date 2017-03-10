Найєм: Судова реформа може звільнити Януковича від відповідальності

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм вважає, що деякі положення закону про судову реформу можуть стати підставою для звільнення екс-президента Віктора Януковича від кримінальної відповідальності.

"Депутат самої Радикальної партії Олега Ляшка - Андрій Лозовий - вніс поправку до законів про судову реформу, які фактично звільняють від кримінальної відповідальності особисто Віктора Януковича, а також виводять з-під процедури спеціальної конфіскації все капітали його оточення", - написав Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що внесена поправка зменшує терміни розслідування кримінальних справ - до трьох місяців злочину середньої тяжкості і до шести місяців - тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Оскільки ця правка покращує становище особи, яка вчинила злочин, вона буде мати зворотну силу. При цьому, відлік терміну буде йти не з моменту, коли злочинцеві вручають підозра, а з моменту реєстрації виробництва. Тобто, закривати будуть зобов'язані, в тому числі, вже відкриті кримінальні виробництва. Таким чином, Андрій Лозовий, подарував прокуратурі дуже ефективний і простий інструмент торгу з усім оточенням Януковича щодо їх злочинів і незаконно нажитого майна", - заявив депутат.

Також на думку Найєма, ця правка може стати фактором тиску на органи слідства.

"Слідчі елементарно не будуть відкривати провадження з особливо тяжких злочинів, оскільки не зможуть гарантувати їх розкриття в такі короткі терміни... Окрему подяку пану Лозовому висловили 47 колишніх членів Партії регіонів, які проголосували за ці зміни. В тому числі, половина Опозиційного блоку, фракції "Відродження" та група Воля народу", - додав нардеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.