Найєм: Судова реформа може звільнити Януковича від відповідальності
"Депутат самої Радикальної партії Олега Ляшка - Андрій Лозовий - вніс поправку до законів про судову реформу, які фактично звільняють від кримінальної відповідальності особисто Віктора Януковича, а також виводять з-під процедури спеціальної конфіскації все капітали його оточення", - написав Найєм на своїй сторінці в Facebook.
Він пояснив, що внесена поправка зменшує терміни розслідування кримінальних справ - до трьох місяців злочину середньої тяжкості і до шести місяців - тяжких та особливо тяжких злочинів.
"Оскільки ця правка покращує становище особи, яка вчинила злочин, вона буде мати зворотну силу. При цьому, відлік терміну буде йти не з моменту, коли злочинцеві вручають підозра, а з моменту реєстрації виробництва. Тобто, закривати будуть зобов'язані, в тому числі, вже відкриті кримінальні виробництва. Таким чином, Андрій Лозовий, подарував прокуратурі дуже ефективний і простий інструмент торгу з усім оточенням Януковича щодо їх злочинів і незаконно нажитого майна", - заявив депутат.
Також на думку Найєма, ця правка може стати фактором тиску на органи слідства.
"Слідчі елементарно не будуть відкривати провадження з особливо тяжких злочинів, оскільки не зможуть гарантувати їх розкриття в такі короткі терміни... Окрему подяку пану Лозовому висловили 47 колишніх членів Партії регіонів, які проголосували за ці зміни. В тому числі, половина Опозиційного блоку, фракції "Відродження" та група Воля народу", - додав нардеп.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.
Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків