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Найєм: Судова реформа може звільнити Януковича від відповідальності

Внесена поправка значно зменшує терміни розслідування кримінальних справ
Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм вважає, що деякі положення закону про судову реформу можуть стати підставою для звільнення екс-президента Віктора Януковича від кримінальної відповідальності.
Найєм: Судова реформа може звільнити Януковича від відповідальності Мустафа Найєм. Фото: Іван Коваленко / Коммерсант

"Депутат самої Радикальної партії Олега Ляшка - Андрій Лозовий - вніс поправку до законів про судову реформу, які фактично звільняють від кримінальної відповідальності особисто Віктора Януковича, а також виводять з-під процедури спеціальної конфіскації все капітали його оточення", - написав Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що внесена поправка зменшує терміни розслідування кримінальних справ - до трьох місяців злочину середньої тяжкості і до шести місяців - тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Оскільки ця правка покращує становище особи, яка вчинила злочин, вона буде мати зворотну силу. При цьому, відлік терміну буде йти не з моменту, коли злочинцеві вручають підозра, а з моменту реєстрації виробництва. Тобто, закривати будуть зобов'язані, в тому числі, вже відкриті кримінальні виробництва. Таким чином, Андрій Лозовий, подарував прокуратурі дуже ефективний і простий інструмент торгу з усім оточенням Януковича щодо їх злочинів і незаконно нажитого майна", - заявив депутат.

Також на думку Найєма, ця правка може стати фактором тиску на органи слідства.

"Слідчі елементарно не будуть відкривати провадження з особливо тяжких злочинів, оскільки не зможуть гарантувати їх розкриття в такі короткі терміни... Окрему подяку пану Лозовому висловили 47 колишніх членів Партії регіонів, які проголосували за ці зміни. В тому числі, половина Опозиційного блоку, фракції "Відродження" та група Воля народу", - додав нардеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

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03 10 2017 16:35
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