CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональне товариство кінокритиків США презентувало список найкращих фільмів і акторських робіт 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найкращі фільми 2018 року за версією Національного товариства кінокритиків США
Найкращим фільмом року визнали фільм "Вершник", китайської режисерки Хлої Чжао
Фото: hollywoodreporter.com
Національне товариство кінокритиків США заснували у 1966. Його членами є понад 60 критиків із провідних ЗМІ країни, як The New Yorker, The Boston Herald, The Chicago Tribune, повідомляє The Hollywood Reporter.
"Вершник" ( The Rider ), Хлоя Чжао
"Рома" ( Roma) , Альфонсо Куарон
"Спалення" ( Burning ), Лі Чхан-Дон
Також американські критики визначили найкращого актора року – ним став Ітан Хоук, який зіграв головну роль у фільмі Пола Шредера "Щоденник пастиря". Найкращою актрисою назвали Олівію Колман ("Фаворитка").
За найкращий сценарій відзначили Армандо Януччі, Девіда Шнайдера і Ієна Мартіна, які написали текст до картини "Смерть Сталіна".
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