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Найкращі фільми 2018 року за версією Національного товариства кінокритиків США

Найкращим фільмом року визнали фільм "Вершник", китайської режисерки Хлої Чжао
Національне товариство кінокритиків США презентувало список найкращих фільмів і акторських робіт 2018 року.
Найкращі фільми 2018 року за версією Національного товариства кінокритиків США Фото: hollywoodreporter.com

Національне товариство кінокритиків США заснували у 1966. Його членами є понад 60 критиків із провідних ЗМІ країни, як The New Yorker, The Boston Herald, The Chicago Tribune, повідомляє The Hollywood Reporter.

"Вершник" ( The Rider ), Хлоя Чжао 

"Рома" ( Roma) , Альфонсо Куарон

"Спалення" ( Burning ), Лі Чхан-Дон

Також американські критики визначили найкращого актора року – ним став Ітан Хоук, який зіграв головну роль у фільмі Пола Шредера "Щоденник пастиря". Найкращою актрисою назвали Олівію Колман ("Фаворитка").

За найкращий сценарій відзначили Армандо Януччі, Девіда Шнайдера і Ієна Мартіна, які написали текст до картини "Смерть Сталіна".

 

 
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06 01 2019 15:57
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