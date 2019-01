Найкращі фільми 2018 року за версією Національного товариства кінокритиків США

Національне товариство кінокритиків США презентувало список найкращих фільмів і акторських робіт 2018 року.

Національне товариство кінокритиків США заснували у 1966. Його членами є понад 60 критиків із провідних ЗМІ країни, як The New Yorker, The Boston Herald, The Chicago Tribune, повідомляє The Hollywood Reporter.