Найкращим фільмом 2016 року стала драма "Місячне сяйво"

На цьогорічній премії стався найбільший конфуз за всю історію нагороди

Американська кіноакадемія визнала драму "Місячне світло" найкращим фільмом 2016 року

89-та церемонія вручення нагород "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу за 2016 рік відбулася у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Академія кінематографічних мистецтв і наук вручала нагороди в 24 категоріях.

Найбільше номінацій мав мюзикл "Ла Ла Ленд" – 14, однак отримав лише 6 премій.

На цьогорічній премії стався найбільший конфуз за всю історію нагороди.

"Найкращим фільмом року" спочатку оголосили роботу "Ла Ла Ленд", режисера Дем'єна Шазелла. Актор Воррен Бітті, який вручав нагороду спершу довго дивився на записку в конверті й тягнув інтригу, а потім оголосив, що переміг "Ла Ла Ленд". Команда творців фільму почала висловлювати подяку рідним за колегам за перемогу, аж потім на сцені почалася метушня.

Виявилося, що Бітті дали неправильний конверт:

"Я прочитав на записці: "Емма Стоун, "Ла Ла Денд", - сказав він.

Виявилися, що переможцем у номінації "Найкращий фільм" стала стрічка "Місячне сяйво".

Драма знята Баррі Дженкінсом за п'єсою "У місячному світлі чорні хлопці здаються сумними" Терелла Мак-Крені.

Кіноповість у трьох частинах розповідає про дорослішання темношкірого парубка: його дитинство, підлітковий вік і дорослий період. Він живе в Маямі в період розквіту наркоторгівлі. Переживаючи сімейний крах, конфлікти з однолітками і усвідомлення своєї нетрадиційної орієнтації, чоловік перебуває в болісному пошуку та прийнятті самого себе.

Переможцем у категорії "Найкращий актор" став Кейсі Аффлек за роль у фільмі "Манчестер біля моря".

У своїй промові він згадав іншого номінанта Дензела Вашингтона, який був одним з тих, хто навчив його грати. Також Аффлек подякував режисеру "Манчестера біля моря" Кеннету Лонергану і своїм батькам.

Оскар у номінації "Найкраща актриса" отримала Емма Стоун за роль у фільмі "Ла-Ла Ленд".

Для Стоун це була друга номінація на "Оскар". Актриса подякувала своїй сім'ї та вшанувала інших номінанток.

Найкращим режисером став Дем'єн Шазелл ("Ла Ла Ленд"). Він наймолодший оскароносний режисер у свої 32 роки.

Золота статуетка за "Найкращу чоловічу роль другого плану" дісталася Махершалу Алі за роль у фільмі "Місячне сяйво".

"Найкращою акторкою другого плану" стала Віола Девіс ("Огорожі"). Уперше в історії у цій номінації були представлені три темношкірі акторки.