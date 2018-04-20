Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найкращим українським фільмом року визнали "Кіборги"

Відбулася церемонія вручення премій Української кіноакадемії
Увечері 20 квітня відбулася церемонія вручення премій Української кіноакадемії "Золота Дзиґа".
Найкращим українським фільмом року визнали "Кіборги" Фото: gdb.rferl.org

Найкращим фільмом року стала драма "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва. Фільм також був відзначений за найкращий сценарій, грим, роботу художника-постановника і акторські роботи. Всього у фільму 5 нагород.

Три призи отримала драма Марини Степанської "Стрімголов".

Список переможців:

Приз глядацьких симпатій отримала комедія "Дзідзьо. Контрабас".

Найкращий режисер: Сергій Лозниця, "Лагідна".

Найкращий сценарій: Наталія Ворожбит, "Кіборги".

Найкраща чоловіча роль: В'ячеслав Довженко, "Кіборги".

Найкраща жіноча роль: Даша Плахтій, "Стрімголов".

Найкраща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов, "Кіборги".

Найкраща жіноча роль другого плану: Ніна Набока, "Припутні".

Найкращий оператор: Валентин Васянович, "Рівень чорного".

Найкращий документальний фільм: "Будинок "Слово" Тараса Томенка.

Найкращий звукорежисер: Сергій Степанський, "Стрімголов".

Найкращий композитор: Микита Моісеєв, "Стрімголов".

Найкращий художник-постановник: Шевкет Сейдаметов.

Найкращий короткий метр: "Випуск-97" Павла Острікова.

Найкраща анімація: "Причинна" Андрія Щербака.

Найкращий грим: Ліліана Хома, "Кіборги".

Найкращий художник з костюмів: Світлана Симонович, "Червоний".

Приз за внесок у кінематограф отримав режисер В'ячеслав Криштофович.

Нагадаємо, кінострічка Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" стала абсолютним українським рекордсменом вітчизняного прокату за весь період незалежності України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2018 23:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.