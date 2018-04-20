Найкращим українським фільмом року визнали "Кіборги"
Найкращим фільмом року стала драма "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва. Фільм також був відзначений за найкращий сценарій, грим, роботу художника-постановника і акторські роботи. Всього у фільму 5 нагород.
Три призи отримала драма Марини Степанської "Стрімголов".
Список переможців:
Приз глядацьких симпатій отримала комедія "Дзідзьо. Контрабас".
Найкращий режисер: Сергій Лозниця, "Лагідна".
Найкращий сценарій: Наталія Ворожбит, "Кіборги".
Найкраща чоловіча роль: В'ячеслав Довженко, "Кіборги".
Найкраща жіноча роль: Даша Плахтій, "Стрімголов".
Найкраща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов, "Кіборги".
Найкраща жіноча роль другого плану: Ніна Набока, "Припутні".
Найкращий оператор: Валентин Васянович, "Рівень чорного".
Найкращий документальний фільм: "Будинок "Слово" Тараса Томенка.
Найкращий звукорежисер: Сергій Степанський, "Стрімголов".
Найкращий композитор: Микита Моісеєв, "Стрімголов".
Найкращий художник-постановник: Шевкет Сейдаметов.
Найкращий короткий метр: "Випуск-97" Павла Острікова.
Найкраща анімація: "Причинна" Андрія Щербака.
Найкращий грим: Ліліана Хома, "Кіборги".
Найкращий художник з костюмів: Світлана Симонович, "Червоний".
Приз за внесок у кінематограф отримав режисер В'ячеслав Криштофович.
Нагадаємо, кінострічка Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" стала абсолютним українським рекордсменом вітчизняного прокату за весь період незалежності України.
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