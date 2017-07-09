Найнебезпечніший виклик для України - це популізм, - Порошенко

Також Порошенко визнав, що українське суспільство незадоволене рівнем життям і владою

Президент Петро Порошенко вважає популізм одним з найнебезпечніших викликів для держави з наближенням виборчої кампанії.

"Одним із найбільш небезпечних став виклик популізму. Популісти неначе вправні кухарі збивають вершки на хвилі об'єктивного невдоволення людей", - сказав Порошенко під час своєї промови у Верховній Раді 7 вересня, пише "Слово і діло".

Він зазначив, що декомунізація не знищила попиту на комуністичну ідеологію класової ненависті, більш того, цей попит об'єктивно посилився внаслідок соціально-економічної кризи і поглиблення розриву між багатими та бідними. Порошенко заявив, що цю електоральну нішу зайняли кілька партій з кола нещодавніх учасників проєвропейської коаліції.

"Над їхніми штабами - синьо-жовті прапори, а от соціальні гасла запозичені із архівів КПУ та Прогресивно-соціалістичної партії. І в ролі захисників народу вони виглядають доволі переконливо - поки не зазирнеш у їхні електронні декларації", - зауважив Президент.

Також Порошенко визнав, що українське суспільство незадоволене рівнем життям і владою.

"Проблеми потребують більшої уваги, ніж досягнення. Факт залишається фактом: суспільство незадоволене життям і владою. В умовах зовнішньої агресії та економічної кризи, гірких втрат і чималих матеріальних збитків відчуття справедливості загострене як ніколи. Люди неначе оголеним нервом реагують на щонайменшу неправду", - сказав Порошенко.

За його словами, внаслідок війни в Україні різко впав рівень життя.

"Недовіра до державних інститутів - нових і старих, - до політиків - владних і опозиційних - переростає в глибокі зневіру, апатію і депресію. Щоб усунути цю небезпеку, ми повинні негайно дати друге дихання і боротьбі з корупцією, й економічним перетворенням... І прибрати щонайменше підгрунтя для розмов про нібито відкочування реформ і нібито наступ контрреволюції", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність.

Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.