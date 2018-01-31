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Найпопулярнішими іменами 2017 року в Україні стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим і Олександр

Крім традиційних імен, українці вибирали і багато незвичайних імен
Заступник міністра юстиції щодо державної реєстрації Олена Сукманова розповіла, що найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2017 році, стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим і Олександр.
Найпопулярнішими іменами 2017 року в Україні стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим і Олександр Фото: intranet.tdmu.edu.ua

"В минулому році дівчата найчастіше отримували імена (в порядку убування частоти використання) Анастасія, Софія, Анна, Марія, Вікторія, Поліна, Вероніка, Єва, Злата, Мілана і Соломія. Хлопчики - Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Владислав, Матвій, Іван, Андрій, Ілля, Назар, Тимофій", - зазначила Сукманова, повідомляє сайт Мін'юсту.

Крім традиційних імен, українці вибирали і незвичайні, серед яких жіночі: Лялька, Попелюшка, Принцеса, Мадонна, Олімпіада, Панна, Беллатрісса, Нух, Євлалія, Осійохон, Фаустина, Керолайн, Япіла, Прісцила, Вевея, Тіссандьє, Айяр. Серед чоловічих: Роял, ТіДжей, Ярасвіт, Харлампій, Цезар, Христофор, Джейкоб, Джонні, Крістобал, Конор, Мухаймін, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Алі, Шавкавбек, Родріго, Одіссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Сукманова також нагадала, що по всій Україні діє послуга Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.

"Зараз батькам не потрібно бігати по установах, щоб отримати свідоцтво про народження. Все це можна зробити прямо в пологовому будинку. На сьогоднішній день такою послугою можна скористатися в 470 медичних установах. З початку цього проекту в січні 2016 року в пологових будинках вже видано близько 250 тис. свідоцтв про народження дитини", - зазначила заступник міністра.

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31 01 2018 20:57
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