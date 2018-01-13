Найрозповсюдженіші психічні розлади українців пов'язані з вживанням психоактивних речовин, - МОЗ
Про це ідеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "Громадського".
За 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей з розладами психіки через вживання алкоголю та наркотичних речовин. Серед таких розладів: синдром залежності, амнестичний синдром, психотичний розлад та інші.
На другому місці - розлади, які пов'язані з травмами мозку чи церебральною дисфункцією. До таких хвороб, зокрема, відносяться хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші. У 2016 році МОЗ зареєстровано 268 646 пацієнтів з цієї категорії.
Третє місце - група з розумовою відсталістю усіх ступенів. За 2016 рік було зареєстровано 227 392 хворих.
Четверта за кількістю зареєстрованих хворих в Україні група налічує 173 157 людей за 2016 рік. Це група шизофренії та шизоафективних розладів.
На п'ятому місці - невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади. Це, наприклад, депресії, тривожні розлади, фобії, обсесивно-компульсивні розлади та інші. У 2016 році був зареєстрований 126 221 пацієнт.
Значно менше хворих з афективними, розладами пов'язаними з віком чи порушення розвитку дитини.
Слід зазначити, що у статистиці враховуються лише ті люди, які проходили стаціонарне, амбулаторне чи консультативне лікування у закладах МОЗ. Справжня кількість людей з тими чи іншими порушеннями психічного здоров'я може суттєво відрізнятися від офіційних даних.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України констатує, що 1,2 млн громадян страждає психічними розладами.
В свою чергу, Міністерство охорони здоров'я пропонує включити ліки проти депресії до програми "Доступні ліки" в зв'язку з тим, що близько 30% людей в Україні страждають на психічний розлад впродовж життя.
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