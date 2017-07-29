Найстаріший президент світу заявив, що не збирається йти у відставку або помирати
Про це 93-річний лідер, який перебуває при владі з 1980 року і є найстаршим чинним главою держави у світі, заявив під час виступу на мітингу у своїй рідній провінції Чінхой, повідомляє Reuters.
"Виникають чутки, що президент йде – я не йду. Що президент вмирає – я не вмираю. Іноді я хворітиму, але якщо розглядати стан усього тіла, внутрішніх органів, то все дуже міцне", – сказав Мугабе.
Reuters додає, що на сцену президент Зімбабве підіймався повільно, однак зробив це без сторонньої допомоги.
Зімбабвійці переймаються, що їх країна може поринути в хаос, якщо Мугабе піде, не обравши свого спадкоємця. Це питання посіяло розбрат у правлячій партії, частина членів якої підтримує віце-президента Емерсона Мнангагва, а інша – дружину Мугабе, Грейс, яка на 41 рік молодша за свого чоловіка.
"Нова людина не матиме того самого статусу й рівня підтримки, який я зміг здобути за роки при владі", – зауважив президент Зімбабве.
Нагадаємо, чинний президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе розпочав боротьбу за посаду президента на загальних виборах, що мають відбутися у 2018 році.
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