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Найстаріший президент світу заявив, що не збирається йти у відставку або помирати

Мугабе запевняє, що він не йде з посади і почувається дуже добре
Президент Зімбабве Роберт Мугабе заявив, що не має наміру йти у відставку і похвалився добрим самопочуттям.
Найстаріший президент світу заявив, що не збирається йти у відставку або помирати Фото: afp.com

Про це 93-річний лідер, який перебуває при владі з 1980 року і є найстаршим чинним главою держави у світі, заявив під час виступу на мітингу у своїй рідній провінції Чінхой, повідомляє Reuters.

"Виникають чутки, що президент йде – я не йду. Що президент вмирає – я не вмираю. Іноді я хворітиму, але якщо розглядати стан усього тіла, внутрішніх органів, то все дуже міцне", – сказав Мугабе.

Reuters додає, що на сцену президент Зімбабве підіймався повільно, однак зробив це без сторонньої допомоги.

Зімбабвійці переймаються, що їх країна може поринути в хаос, якщо Мугабе піде, не обравши свого спадкоємця. Це питання посіяло розбрат у правлячій партії, частина членів якої підтримує віце-президента Емерсона Мнангагва, а інша – дружину Мугабе, Грейс, яка на 41 рік молодша за свого чоловіка.

"Нова людина не матиме того самого статусу й рівня підтримки, який я зміг здобути за роки при владі", – зауважив президент Зімбабве.

Нагадаємо, чинний президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе розпочав боротьбу за посаду президента на загальних виборах, що мають відбутися у 2018 році.

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29 07 2017 23:57
ТЕГИ: Зімбабве
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