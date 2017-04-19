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Назарбаєв ініціює заборону бороди і чорного одягу в Казахстані

За словами глави держави, "країна повинна бути світською і розвиватися далі"
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що бороди і чорний одяг не відповідають ісламським і казахським традиціям.
Назарбаєв ініціює заборону бороди і чорного одягу в Казахстані Нурсултан Назарбаєв. Фото: 1tvnet.ru

"У результаті неосвіченості наші молоді люди відпускають бороду і підрізають собі штани. (...) Це не відповідає ні нашим традиціям, ані нашому народові. Необхідно опрацювати питання заборони цього на законодавчому рівні", - зазначив Назарбаєв, додавши, що казахи вбирають чорний одяг тільки під час жалоби, інформує прес-служба президента.

Він підкреслив, що Казахстан має залишатися світською державою.

"Якщо молодь буде дослухатися повчань, чужих нашому народові, то що буде? Незалежний Казахстан повинен мати світле майбутнє, нація повинна бути єдиною, країна повинна бути світською і розвиватися далі. Ми не потерпимо тих, хто виступає проти нашої мети", - сказав Назарбаєв.

Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести казахську абетку з кирилиці на латиницю.

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19 04 2017 17:51
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