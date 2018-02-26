Назарбаєв наказав владі Казахстану перейти виключно на казахську мову
Про це він заявив під час зустрічі з міністром інформації та комунікацій країни Дауреном Абаєвим повідомляє прес-служба президента Казахстану.
"Процес переходу на латиницю є історично важливим для нашого народу. Разом з тим, необхідно продовжити роботу щодо підвищення статусу казахської мови. Діяльність парламенту і уряду повинна здійснюватися тільки державною мовою", - заявив Назарбаєв.
Президент підкреслив, що цим рішенням не хоче обмежувати права громадян в цьому питанні. У зв'язку з цим він наголосив на необхідності передбачити можливості синхронного перекладу. Президент Казахстану припустив, що перехід може бути поетапним.
Нагадаємо, 20 лютого Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки.
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