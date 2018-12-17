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Наземна агресія проти України стане для Росії катастрофою. - Аваков

Водночас міністр запевнив, що українські силовики готові до викликів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що Росія не вдасться до наземної агресії і воєнний стан в Україні закінчиться до нового року.
Наземна агресія проти України стане для Росії катастрофою. - Аваков Фото: mvs.gov.ua

"Ми знаходимося в ситуації воєнного стану, в очікуванні, чи будуть продовжуватися агресивні дії з боку Росії. Для нас дуже важливо бути готовими до будь-яких агресивних дій, які можуть бути з боку противника" – сказав Аваков  під час відвідування Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби, інформує прес-служба МВС.

Водночас міністр запевнив, що українські силовики готові до викликів.

"Якщо противник здійснить наземну агресію по відношенню до України, воєнний стан буде продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили. Для України це буде дуже складний виклик, але для путінської Росії це буде катастрофа. Ми готові до таких викликів в повному обсязі", – сказав Аваков.

В той же час, очільник МВС висловив сподівання, що наземної агресії проти України з боку Росії не відбудеться:

"Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, воєнний стан завершиться до нового року і зусиллями дипломатів ми повернемо окуповані території".

Міністр підкреслив, що останні п’ять років і прикордонники, і Нацгвардія, і поліція, і ДСНС перебувають у напруженні.

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

 

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17 12 2018 15:05
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