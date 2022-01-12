ПОЛІТИКА НОВИНИТуреччина може в будь-який момент розпочати наземну операцію в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наземну операцію в Сирії Туреччина може розпочати у будь-який момент – речник Ердогана
Фото: reuters.com
Про це сказав речник і радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Hürriyet.
Він заявив, що цій операції передує серйозна підготовка, а розпочатися вона може у будь-який слушний момент. Також Калин наголосив, що Туреччина продовжує зусилля зі створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж кордону.
"Ми кажемо те саме: "Слухайте, зупиніться за 30 км від кордону. Не намагайтеся проникнути в Туреччину. Коли ви це зробите, ми негайно відповімо", – заявив він.
Нагадаємо, що раніше Ердоган натякнув на вторгнення в Ірак та Сирію.
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