НАЗК детально перевірить 20 декларацій
Про це йдеться у відповіді відомства на запит керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Канєвського, пише "Українська Правда".
Згідно із рішенням від 22 червня, таку перевірку доручено провести заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому.
У списку із 20 осіб є 3 народні депутати: Наталія Агафонова (БПП), Станіслав Березкін (Відродження), Дмитро Добродомов (позафракційний).
Водночас, НАЗК вирішило провести повну перевірку декларації першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.
Також перевірять декларації директора авіакомпанії "Украерорух" Віктора Шевчука і віце-президента ДП "Антонов".
У списку для перевірки також є суддя Солом’янського районного суду Києва Олександр Бобровник, прокурор Мукачівської місцевої прокуратури Андрій Заповітний, заступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк, суддя господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк, перший заступник військового прокурора Центрального регіону України Петро Візнюк і керівник Київської місцевої прокуратури №2 Валерій Доценко.
Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат