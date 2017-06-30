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НАЗК детально перевірить 20 декларацій

Зокрема судді Бобровника і трьох нардепів
Національне антикорупційне бюро проведе повну перевірку декларацій 20 чиновників.
НАЗК детально перевірить 20 декларацій

Про це йдеться у відповіді відомства на запит керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Канєвського, пише "Українська Правда".

Згідно із рішенням від 22 червня, таку перевірку доручено провести заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому.

У списку із 20 осіб є 3 народні депутати: Наталія Агафонова (БПП), Станіслав Березкін (Відродження), Дмитро Добродомов (позафракційний).

Водночас, НАЗК вирішило провести повну перевірку декларації першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.    

Також перевірять декларації директора авіакомпанії "Украерорух" Віктора Шевчука і віце-президента ДП "Антонов".

У списку для перевірки також є суддя Солом’янського районного суду Києва Олександр Бобровник, прокурор Мукачівської місцевої прокуратури Андрій Заповітний, заступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк, суддя господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк, перший заступник військового прокурора Центрального регіону України Петро Візнюк і керівник Київської місцевої прокуратури №2 Валерій Доценко.

 

 

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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30 06 2017 12:20
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