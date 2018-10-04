НАЗК хоче звільнити від декларування чиновників і скоротити публічний доступ до інформації, - ЦПК

Новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.

Про це заявляє Центр протидії корупції (ЦПК), посилаючись на текст законопроекту, який був переданий на затвердження в Кабмін.

Зокрема, в тексті пропонується надати право визначати спеціальний порядок подання декларацій не тільки оперативникам і розвідникам, але й військовим прокурорам та іншим силовикам, які виконують завдання у військово-цивільних адміністраціях Луганської та Донецької областей, а також внутрішньо переміщеним особам.

Ще одна прописана в законопроекті норма - не вказувати в публічній декларації посаду, яку займає декларант, і приховувати дані про населені пункти, де є нерухоме майно - що серйозно обмежує можливості для оцінки приблизної вартості майна, зазначеного в деклараціях.



Фото: ЦПК

"НАЗК фактично блокує можливість простежити спосіб життя чиновників", - заявила член правління ЦПК Олена Щербан.

Одночасно документ передбачає створювати в держорганах і на держпідприємствах місцеві підрозділи для контролю і координації виконання антикорупційного законодавства, які будуть підпорядковуватися безпосередньо НАЗК, що істотно збільшить навантаження на державний бюджет - в той час як на поточний момент все ще не запущена автоматична система верифікації декларацій.

Ще один спірний пункт стосується повноважень НАЗК - агентство хоче розширення повноважень стосовно отримання інформації, зокрема, отримувати банківську таємницю за прямим запитом, а не через суд, як НАБУ та інші правоохоронні структури.



Фото: ЦПК

Зміни торкнуться, згідно законопроекту, і покарань для держслужбовців - так, у НАЗК пропонують не звільняти держслужбовців, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за корупцію, якщо суд не вказав у своєму рішенні заборону займати певні посади.