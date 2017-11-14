НАЗК і Корчак повністю підконтрольні адміністрації Порошенка, - топ-співробітниця агентства

Керівник Департаменту фінконтролю і моніторингу способу життя Національному агентству по запобіганню корупції (НАЗК) Анна Соломатіна заявила, що агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

"Е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними і для особистого збагачення глави НАЗК і членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК", - сказала вона на брифінгу, який був організований депутатом Мустафою Найємом.

За її словами, агентство не є самостійним органом, а повністю контролюється владою.

"Мене особисто з двома колегами викликав до адміністрації Президента так званий куратор НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, спочатку розглядалися ним. Я відмовилася від цієї пропозиції", - сказала Соломатіна.

Ім'я куратора вона називати не стала.

"Я все виклала в своїй заяві до НАБУ. Конкретних прізвищ на сьогодні я називати тут не буду. НАБУ це відомо. Я можу сказати, що це людина високої посади, він сьогодні претендує на одну з ключових посад в Державному бюро розслідувань", - заявила Соломатіна.

Наприкінці вересня глава НАЗК Наталія Корчак підписала наказ про перепідпорядкування департаменту Соломатіної лояльній до неї людині. Після цього, всі документи почав візувати цей "контролер", а Соломатіна написала заяву про відставку.

"Хто чесний і хто правдивий, там працювати на сьогодні не може", - сказала вона.

За словами Соломатіної, глава НАЗК і її колеги фальсифікують результатів повних перевірок.

"Особисто я отримувала від глави НАЗК незаконні вказівки про повні перевірки окремих народних депутатів, щоб вони були "чесними" і "правдивими", щоб не було порушень. Я відмовилася від цього", - стверджує вона.

Соломатіна заявила, що вона скаржилася до Генеральної прокуратури, але матеріали повернулися назад.

Вона вважає, що Корчак потрібно відсторонити від управління агентством, і закликала міжнародних донорів припинити підтримку НАЗК.

Нагадаємо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.