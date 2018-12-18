НАЗК нагадало депутатам, що дорогі "подарунки" від Святого Миколая приймати не можна
"Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", - повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
У НАЗК також нагадали про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих.
У Нацагентстві додали, що підлеглим не варто спокушати" керівників подарунками і завдавати їм зайвого клопоту у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно депутата Запорізької міськради, екс-заступника гендиректора ЧАЕС та ще дев'яти посадовців.
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