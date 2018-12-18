НАЗК нагадало депутатам, що дорогі "подарунки" від Святого Миколая приймати не можна

У Національному агентстві з питань протидії корупції заявили, що чиновники, які отримають на свято подарунок на суму від 1921 гривні, повинні будуть повернути його святому Миколаю назад.

"Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", - повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

У НАЗК також нагадали про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих.