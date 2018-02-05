НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо омбудсмена Денісової
На думку агентства, 15 березня 2018 року Денісова, яка на той час була народним депутатом, вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо питання порядку денного про призначення її на посаду омбудсмена, повідомила прес-служба НАЗК.
"Цим вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 Закону України "Про запобігання корупції", – зазначили в НАЗК.
В агентстві підкреслили, що відповідальність за таке правопорушення передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цієї статті, якщо особа не повідомляє про наявність у неї реального конфлікту інтересів, її можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Вчинення дій чи ухвалення рішень в умовах такого конфлікту інтересів карається штрафом від 3 400 до 6 800 гривень (200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала своїм Уповноваженим з прав людини депутатку з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.
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