НАЗК назвав посади в Україні, де чиновникам найбільше пропонують хабарі Одним з критеріїв формування Переліку була можливість прийняття управлінських рішень чиновниками

Національне агентство з питань запобігання корупції на засідання 7 липня визначило Переліки посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнями корупційних ризиків.

Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба відомства. Так до першого Перелік (ризик корупції – високий) потрапили: глава Адміністрації президента за його заступників; керівники та їх заступники структурних підрозділів Нацбанку, керівники та заступники підрозділів Державної судової адміністрації України; посади, які займають особи, призначені відповідальними за реалізацію антикорупційної програми;

заступники голів та секретарі міських сільських, селищних рад та інші. Перелік чиновників з підвищеним ризиком корупційного впливу НАЗК фактично дублює перший список. Також додалися – посади, які повинні заміщатися старшим офіцерським складом військовослужбовців у військових комісаріатах. Ці документи ще має зареєструвати Міністерство юстиції України. Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило Порядок здійснення моніторингу способу життя декларантів. Накож повідомлялось, що НАЗК детально перевірить 20 декларацій чиновників.

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