НАЗК назвав посади в Україні, де чиновникам найбільше пропонують хабарі
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Так до першого Перелік (ризик корупції – високий) потрапили:
глава Адміністрації президента за його заступників;
керівники та їх заступники структурних підрозділів Нацбанку, керівники та заступники підрозділів Державної судової адміністрації України;
посади, які займають особи, призначені відповідальними за реалізацію антикорупційної програми;
заступники голів та секретарі міських сільських, селищних рад та інші.
Перелік чиновників з підвищеним ризиком корупційного впливу НАЗК фактично дублює перший список. Також додалися – посади, які повинні заміщатися старшим офіцерським складом військовослужбовців у військових комісаріатах.
Ці документи ще має зареєструвати Міністерство юстиції України.
Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило Порядок здійснення моніторингу способу життя декларантів. Накож повідомлялось, що НАЗК детально перевірить 20 декларацій чиновників.
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