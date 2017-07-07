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НАЗК назвав посади в Україні, де чиновникам найбільше пропонують хабарі

Одним з критеріїв формування Переліку була можливість прийняття управлінських рішень чиновниками
Національне агентство з питань запобігання корупції на засідання 7 липня визначило Переліки посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнями корупційних ризиків.
НАЗК назвав посади в Україні, де чиновникам найбільше пропонують хабарі Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так до першого Перелік (ризик корупції – високий) потрапили:

глава Адміністрації президента за його заступників;

керівники та  їх заступники структурних підрозділів Нацбанку, керівники та заступники підрозділів Державної судової адміністрації України;

посади, які займають особи, призначені відповідальними за реалізацію антикорупційної програми;
заступники голів та секретарі міських сільських, селищних рад та інші.

Перелік чиновників з підвищеним ризиком корупційного впливу НАЗК фактично дублює перший список. Також додалися – посади, які повинні заміщатися старшим офіцерським складом військовослужбовців у військових комісаріатах.

Ці документи ще має зареєструвати Міністерство юстиції України.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило Порядок здійснення моніторингу способу життя декларантів. Накож повідомлялось, що НАЗК детально перевірить 20 декларацій чиновників.

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07 07 2017 21:34
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