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НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших топ-чиновників

Неперевіреними деклараціями є Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Ігоря Жданова, Геннадія Зубка
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших топ-чиновників Фото:i.lb.ua

"Прийняті рішення про продовження строку перевірки щодо 33-х суб’єктів декларування", – йдеться у повідомленні відомства на власному сайті.

Згідно з порядку денного, оприлюдненого НАЗК, йдеться про президента Петра Порошенка, міністрів Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Ігоря Жданова, Геннадія Зубка, Тараса Кутового, Ігоря Насалика, Юрія Стеця, Володимира Омеляна, Євгена Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрія Луценка, очільників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького, екс-голови Нацбанку Якова Смолія, голови РНБО Олександра Турчинова та інших.

Перевірку їхніх декларацій НАЗК продовжило ще на місяць. Водночас, у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня.

Це декларації віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та голови Держкомітету телебачення і радіомовлення Олега Наливайка.

Нагадаємо, що про початок перевірки декларацій Президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників НАЗК оголосило 10 квітня.

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08 06 2018 21:14
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