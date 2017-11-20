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НАЗК не виявило порушень у декларації Авакова за 2016 рік

При перевірці декларації також не виявлено конфлікту інтересів
Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) не виявило порушень в електронній декларації міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за 2016 рік.
НАЗК не виявило порушень у декларації Авакова за 2016 рік Арсен Аваков. Фото: unian.net

Зазначається, що при складанні та поданні декларації Аваков виконав вимоги закону "Про запобігання корупції". За результатами перевірки співробітники НАЗК заявили про  те, що точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел, - йдеться в рішенні НАЗК, інформують "Українські Новини".

У відомстві додали, що при перевірці декларації також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Раніше повідомлялося, що фахівцями Національного агентства з запобігання корупції в електронній декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2015 рік були знайдені порушення. Пізніше Аваков пообіцяв виправити неточність у своїй декларації.

 

 

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20 11 2017 11:12
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