НАЗК не змогло зібрати позачергове засідання через відсутність кворуму
"Позачергове засідання не відбулося через відсутність на ньому двох членів Національного агентства з питань запобігання корупції", - повідомляє НАЗК.
Також повідомлялося, що на засіданні були присутні голова НАЗК Наталія Корчак і член агентства Олександр Скопич.
"Всі члени НАЗК були повідомлені про засідання відповідно до регламентних процедур. Також, член НАЗК, заступник голови Руслан Радецький особисто звертався з приводу термінового проведення засідання, на яке не з'явився", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що одним із запланованих питань на сьогоднішньому засіданні було питання функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.
У зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.
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