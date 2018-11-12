НАЗК не знайшло незаконних статків у підсудного прокурора Кулика
"Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено", – йдеться у рішенні НАЗК.
Зазначається, що Кулик вказав недостовірні відомості про вартість своє квартири, однак це не є кримінальним злочином.
Розслідування щодо фактів ймовірного незаконного збагачення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика НАБУ розпочало 25 грудня 2015 року.
Раніше журналісти повідомляли, що заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про ймовірне незаконне збагачення офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.
Незважаючи на кримінальну справу, генеральний прокурор України Юрій Луценко перевів Кулика до департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, На новій посаді за 2017 рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу.
У лютому 2018-го Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.
За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень.
Водночас, повідомляє НАБУ, в цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.
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