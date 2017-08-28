НАЗК оприлюднило результати перевірки декларацій Порошенка за два роки

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки.

НАЗК встановило, що Петро Порошенко при складанні та поданні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 і 2016 роки, дотримав вимоги Закону України "Про запобігання корупції", інформує 28 серпня прес-служба відомства.

За результатами перевірки уповноважені особи НАЗК встановили достовірність задекларованих відомостей у деклараціях за 2015 і 2016 роки. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

У НАЗК зазначають, що під час здійснення повної перевірки декларацій використовували інформацію, отриману з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Крім цього – дані Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, а також інформацію, отриману на запити від державних органів.

Агентству відмовили у наданні інформації Державна фіскальна служба та Головне управління ДФС у м. Києві щодо відомостей просуми виплачених доходів суб’єкту декларування та членам його сім’ї за період з 1998 по 2014 рік, а також Департамент превентивної діяльності Національної поліції.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко задекларував 12 млн 295 тис. 570 грн доходів за 2016 рік. Зокрема, його заробітна плата склала 366 342 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 26 252 грн, а відсотки (Міжнародний інвестиційний банк) – 11 902 976 грн.

Дохід дружини Президента Марини Порошенко склав 75 тис. гривень в 2016 році.