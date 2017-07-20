НОВИНИНаціональне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку електронних декларацій лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК перевіряє декларації Тимошенко за 2015-2016 роки
Перевірка розпочата на підставі інформації Генеральної прокуратури
Юлія Тимошенко. Фото: AP
Рішення про початок перевірки було прийнято на засіданні агентства в четвер. Про це повідомляють "Українські новини".
Зазначається, що повна перевірка декларацій Тимошенко розпочата на підставі інформації Генеральної прокуратури.
Перевірка декларації триває 60 календарних днів з дня прийняття рішення про її проведення та у разі необхідності строки проведення перевірки можуть бути продовжені, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Нагадаємо, минулого місяця генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко не будуть знову притягувати до кримінальної відповідальності за газові контракти з Росією 2009 року.
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