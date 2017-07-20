НАЗК перевіряє декларації Тимошенко за 2015-2016 роки

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку електронних декларацій лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.

Рішення про початок перевірки було прийнято на засіданні агентства в четвер. Про це повідомляють "Українські новини".

Зазначається, що повна перевірка декларацій Тимошенко розпочата на підставі інформації Генеральної прокуратури.

Перевірка декларації триває 60 календарних днів з дня прийняття рішення про її проведення та у разі необхідності строки проведення перевірки можуть бути продовжені, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Нагадаємо, минулого місяця генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко не будуть знову притягувати до кримінальної відповідальності за газові контракти з Росією 2009 року.