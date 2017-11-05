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НАЗК перевіряє е- декларації за 2015 рік 96 осіб, серед них - Порошенко, Гройсман

Серед них – президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, усі міністри уряду
Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік 96 осіб.
НАЗК перевіряє е- декларації за 2015 рік 96 осіб, серед них - Порошенко, Гройсман Фото: apostrophe.com.ua

Також у списку осіб, чия декларація перевіряється – лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко (виправлена декларація), а також народні депутати Сергій Рибалка, Євген Бакулін, Олександр Урбанський, Володимир Бандуров, Віктор Бондар, Андрій Журжій, Андрій Лозовий, Олександр Третьяков (виправлена), - йдеться у відповіді НАЗК на запит керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос"Гліба Канєвського.

Також НАЗК перевіряє електронні декларації нардепів Олеся Довгого, В'ячеслава Константіновського, Євгена Балицького, Олександра Супруненка, Віктора Романюка, Максима Полякова, Бориса Розенблата, Нестора Шуфрича, Олександра Абдулліна, Сергія Дунаєва, Дмитра Білоцерковця, Віталія Купрія.

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік 96 осіб.

Документи є в розпорядженні "Української правди".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить близько 100 повних перевірок електронних декларацій чиновників і 3 тисячі спеціальних.

 

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