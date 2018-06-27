НАЗК перевірило декларації Супрун, Реви і Філатова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило результати перевірок електронних декларацій міністра соціальної політики Андрія Реви, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова.

Як зазначають у НАЗК, деякі перевірені декларації містять порушення, однак "вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність".

Окрім того, Агентство розпочало повну перевірку декларації за 2016 рік, поданої першим заступником начальника Чорноморської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області Напрієнко Мариною Вікторівною через можливе відображення в ній недостовірних відомостей.

Також НАЗК продовжило строк повної перевірки е-декларацій, поданих депутатом Прилуцької районної ради Михайлом Андрієвським за 2017 рік і головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України Віталієм Трубаровим за 2016 рік.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжило термін перевірки декларації Петра Порошенка і деяких державних посадовців за 2015-2017 роки.