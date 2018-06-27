НАЗК перевірило декларації Супрун, Реви і Філатова
Як зазначають у НАЗК, деякі перевірені декларації містять порушення, однак "вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність".
Окрім того, Агентство розпочало повну перевірку декларації за 2016 рік, поданої першим заступником начальника Чорноморської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області Напрієнко Мариною Вікторівною через можливе відображення в ній недостовірних відомостей.
Також НАЗК продовжило строк повної перевірки е-декларацій, поданих депутатом Прилуцької районної ради Михайлом Андрієвським за 2017 рік і головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України Віталієм Трубаровим за 2016 рік.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжило термін перевірки декларації Петра Порошенка і деяких державних посадовців за 2015-2017 роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них