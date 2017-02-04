НАЗК перевірило три тисячі електронних декларацій, 10 передали до НАБУ

Станом на 2 квітня до НАЗК подано 1,195 млн. декларацій

Нацагентство з питань запобігання корупції завершило перевірку близько трьох тисяч електронних декларацій, інформацію по 10 з них передано до Національного антикорупційного бюро України.

Про це 2 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" заявив заступник глави НАЗК Руслан Радецький, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними Радецького, станом на 2 квітня до НАЗК подано 1,195 млн. декларацій.

"Департамент фінконтролю з жовтня місяця фактично живе в НАЗК... На сьогоднішній день ми здійснили перевірку близько 3 тис. суб'єктів декларування", – повідомив він.

Радецький уточнив, що дані за результатами перевірки 10 декларацій були передані в НАБУ, за 17 – складено протоколи про адміністративну відповідальність і передано до суду.

Також Радецький заявив, що збільшити кількість перевірених е-декларацій можливо шляхом автоматизації процесу, що передбачено законодавством, однак таку систему не було створено, а за це питання в НАЗК відповідає глава відомства Наталія Корчак.

Нагадаємо, 1 квітня завершився другий етап е-декларування, який почався 1 січня 2017 року, під час якого декларації мали подати усі публічні службовці України – близько 700-800 тисяч службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

Під час першого етапу (з 1 вересня) декларації подавали вищі посадові особи та службовці середнього рівня.

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

Кернес задекларував інвалідне сидіння вартістю понад 100 тис. грн.

НАЗК розпочало перевірку електронних декларацій Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і членів уряду.