Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

НАЗК перевірило три тисячі електронних декларацій, 10 передали до НАБУ

Станом на 2 квітня до НАЗК подано 1,195 млн. декларацій
Нацагентство з питань запобігання корупції завершило перевірку близько трьох тисяч електронних декларацій, інформацію по 10 з них передано до Національного антикорупційного бюро України.
НАЗК перевірило три тисячі електронних декларацій, 10 передали до НАБУ Фото: nazk.gov.ua

Про це 2 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" заявив заступник глави НАЗК Руслан Радецький, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними Радецького, станом на 2 квітня до НАЗК подано 1,195 млн. декларацій. 

"Департамент фінконтролю з жовтня місяця фактично живе в НАЗК... На сьогоднішній день ми здійснили перевірку близько 3 тис. суб'єктів декларування", – повідомив він. 

Радецький уточнив, що дані за результатами перевірки 10 декларацій були передані в НАБУ, за 17 – складено протоколи про адміністративну відповідальність і передано до суду.

Також Радецький заявив, що збільшити кількість перевірених е-декларацій можливо шляхом автоматизації процесу, що передбачено законодавством, однак таку систему не було створено, а за це питання в НАЗК відповідає глава відомства Наталія Корчак. 

Нагадаємо,  1 квітня завершився другий етап е-декларування, який почався 1 січня 2017 року, під час якого декларації мали подати усі публічні службовці України – близько 700-800 тисяч службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях. 

Під час першого етапу (з 1 вересня) декларації подавали вищі посадові особи та службовці середнього рівня.

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік

Кернес задекларував інвалідне сидіння вартістю понад 100 тис. грн.

НАЗК розпочало перевірку електронних декларацій Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і членів уряду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.