ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК перевірить декларації Гройсмана, Порошенка і міністрів
Перевірка триватиме 60 календарних днів
Фото: УНІАН
Рішення про початок повної перевірки НАЗК одностайно ухвалила на засіданні в середу, - повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький у Facebook.
"Нагадаємо, що відповідно до порядку, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб’єкта декларування та триває 60 календарних днів", – пояснює Радецький.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.
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22 02 2017 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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