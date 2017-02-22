НАЗК перевірить декларації Гройсмана, Порошенка і міністрів Перевірка триватиме 60 календарних днів

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів.

Фото: УНІАН

Рішення про початок повної перевірки НАЗК одностайно ухвалила на засіданні в середу, - повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький у Facebook. "Нагадаємо, що відповідно до порядку, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб’єкта декларування та триває 60 календарних днів", – пояснює Радецький. Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.

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