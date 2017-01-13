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НАЗК перевірить декларації кандидатів на посади в Верховний Суд

Раніше до перевірки підключилося НАБУ
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду.
НАЗК перевірить декларації кандидатів на посади в Верховний Суд Фото:i.lb.ua

"Рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, яка буде здійснюватися з 1 січня 2017 року, було прийнято на вчорашньому засіданні Національного агентства", - повідомила голова агентства Наталія Корчак у Facebook.

7 листопада було оголошено конкурс на 120 посад суддів у новому Верховному Суді України. З них 30 посад - у Касаційному адміністративному суді, 30 - в Касаційному суді, 30 - в Кримінальному касаційному суді і ще 30 - в Касаційному цивільному суді.

Судді нового Верховного Суду будуть отримувати до 330 тис. гривень на місяць.

Нагадаємо, що реформа судової системи передбачає також зміну вимог до кандидатів на посаду судді: вік не менше ніж 30 років і щонайменше 5 років правничого стажу. Судді, які бажають продовжити свою роботу на посаді, повинні будуть пройти оцінювання за критеріями компетентності, доброчесності і дотримання професійної етики. Крім того, відтепер перед призначенням на посаду судді рік навчатимуться у Національній школі суддів України.

Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила проект судової реформи, розроблений Конституційною комісією. Однак, члени комісії виступили проти альтернативної концепції судової реформи, що передбачає звільнення всіх суддів. Цю ідею підтримує Кабмін і низка народних депутатів.

Верховний Суд подав у Конституційний Суд скаргу на свій перезапуск.

 

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