НАЗК перевірить декларації кандидатів на посади в Верховний Суд

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

"Рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, яка буде здійснюватися з 1 січня 2017 року, було прийнято на вчорашньому засіданні Національного агентства", - повідомила голова агентства Наталія Корчак у Facebook.

7 листопада було оголошено конкурс на 120 посад суддів у новому Верховному Суді України. З них 30 посад - у Касаційному адміністративному суді, 30 - в Касаційному суді, 30 - в Кримінальному касаційному суді і ще 30 - в Касаційному цивільному суді.