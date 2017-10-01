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НАЗК перевірить декларацію Порошенка після повної перевірки суб'єкта декларування

НАЗК зобов'язане процесуально чинити на підставі закону
У Національному агентстві із запобігання корупції заявили, що перевірка декларації Президента Петра Порошенка на предмет конфлікту інтересів за заявою колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна буде проведена після повної перевірки суб'єкта декларування.
НАЗК перевірить декларацію Порошенка після повної перевірки суб Петро Порошенко. Фото: censoru.net

Про це розповів заступник голови НАЗК Руслан Радецький, відповідаючи на запитання, чи надійшла заява від Кузьміна і чи розпочато перевірку декларації глави держави, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Давайте будемо говорити в рамках того, що ми сьогодні обговорювали – порядок повної перевірки, що передбачено вимогою закону", – сказав Радецький.

"Закон вимагає, що порядок відпрацьовує і розробляє НАЗК на підставі чого буде здійснюватися повна перевірка всіх суб'єктів декларування. Тому, як тільки буде повна перевірка – а ми процесуально повинні чинити на підставі закону і порядку – з того моменту почнуться всі інші перевірки", – зазначив він

У свою чергу Кузьмін написав на своїй сторінці у Facebook, що НАЗК проводить перевірку Порошенка за його заявою, пославшись на слова керівника НАЗК Наталію Корчак.

"Як повідомила керівник Національного агентства протидії корупції Корчак, щодо Порошенка розпочато антикорупційну перевірку. Справа в тому, що Порошенко приховав у своїй декларації конфлікт інтересів у війні з Росією. Він, маючи майнові та бізнес інтереси в країні, з якої, судячи з його ж заявою, веде війну і до якої оголосив економічні санкції, не сповістив про це НАЗК", – написав він.

Кузьмін також пообіцяв повідомити про результати перевірки.

Нагадаємо, що НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом одержання деякими народними депутатами, чиї особи не встановлено, хабара при голосування за призначення Юрія Луценка генпрокурором.

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