НАЗК підозрює віце-президента "Антонова" в корупції

Він вчасно не передав підприємства, власником яких був, іншій особі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрює віце-президента корпорації "Антонов" Андрія Чабанова у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Як зазначили в НАЗК, йому було винесено припис за фактом порушення закону "Про попередження корупції".

"За результатами перевірки, здійсненої Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, встановлено, що віце-президент ДП "Антонов", будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції", а саме не передав належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, чим вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією", - йдеться в повідомленні.

НАЗК наполягає на проведенні службового розслідування для встановлення причин правопорушення та притягнення віце-президента "Антонова" до відповідальності.

Нагадаємо, що оперативники обласного управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Київської місцевої прокуратури №1 у четвер, 28 вересня, затримали директора філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук і його заступника під час отримання хабара в розмірі 25 тисяч гривень.