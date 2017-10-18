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НАЗК просить додаткові 172 млн грн фінансування на 2018 рік

Раніше Кабмін запропонував Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9%
Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виступає за передбачення додатково 172 305 100 гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.
НАЗК просить додаткові 172 млн грн фінансування на 2018 рік Наталія Корчак Фото: politica-ua.com

На керівництво й управління в сфері запобігання корупції додатково потрібно 172,3 млн гривень, з них 121,2 млн гривень – на оплату праці, сказано у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9% – до 683 512 400 гривень.

Як відомо, раніше громадськість бентежили високі зарплати та премії членів НАЗК. Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак у вересні склала 211 946,38 грн.

Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.

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