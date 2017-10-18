НАЗК просить додаткові 172 млн грн фінансування на 2018 рік

Раніше Кабмін запропонував Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9%

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виступає за передбачення додатково 172 305 100 гривень фінансування в проекті державного бюджету на 2018 рік.

На керівництво й управління в сфері запобігання корупції додатково потрібно 172,3 млн гривень, з них 121,2 млн гривень – на оплату праці, сказано у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити фінансування НАЗК у 2018 році на 12,9% – до 683 512 400 гривень.

Як відомо, раніше громадськість бентежили високі зарплати та премії членів НАЗК. Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак у вересні склала 211 946,38 грн.