НАЗК просить покарати Симоненка за порушення фінансування КПУ

НАЗК 30 червня склало акт за підсумками проведення аналізу звіт КПУ про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру

Національне агентство із запобігання корупції просить суд притягнути до відповідальності голову Комуністичної партії України, колишнього депутата Верховної Ради Петра Симоненка за порушення у фінансуванні партії.

Про це сказано в судовому рішенні.

Зазначено, що НАЗК 30 червня склало акт за підсумками проведення аналізу звіт КПУ про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 1-й квартал 2017 року, пишуть Українські новини.

Як стверджується в протоколі про адміністративне правопорушення, установлено низку порушень, допущених КПУ в особі її керівника Симоненка при одержанні грошових внесків на користь політичної партії.

НАЗК просить суд притягнути голову партії до відповідальності за ст. 212-15 (порушення порядку надання або одержання внеску в підтримку політичної партії) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 70 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1 190-1 700 гривень).

Протокол про адміністративне правопорушення 28 липня було спрямовано на розгляд у Подільський районний суд Києва.

Проте Подільський суд відмовився розглядати протокол НАЗК, зазначивши, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем здійснення правопорушення, а офіс КПУ, швидше за все, функціонує не за адресою вул. Борисоглібська, 7 у Подільському районі, а по вул. Ванди Василевської, 7 у Шевченківському районі столиці.

Таким чином, справу повернуто в НАЗК для передачі в належний суд.

Нагадаємо, що лідер українських комуністів Петро Симоненко, який агітує проти Європейського Союзу, був помічений в аеропорту іспанської Барселони.