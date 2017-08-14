НАЗК просить покарати Симоненка за порушення фінансування КПУ
Про це сказано в судовому рішенні.
Зазначено, що НАЗК 30 червня склало акт за підсумками проведення аналізу звіт КПУ про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 1-й квартал 2017 року, пишуть Українські новини.
Як стверджується в протоколі про адміністративне правопорушення, установлено низку порушень, допущених КПУ в особі її керівника Симоненка при одержанні грошових внесків на користь політичної партії.
НАЗК просить суд притягнути голову партії до відповідальності за ст. 212-15 (порушення порядку надання або одержання внеску в підтримку політичної партії) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Санкція статті передбачає накладення штрафу від 70 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1 190-1 700 гривень).
Протокол про адміністративне правопорушення 28 липня було спрямовано на розгляд у Подільський районний суд Києва.
Проте Подільський суд відмовився розглядати протокол НАЗК, зазначивши, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем здійснення правопорушення, а офіс КПУ, швидше за все, функціонує не за адресою вул. Борисоглібська, 7 у Подільському районі, а по вул. Ванди Василевської, 7 у Шевченківському районі столиці.
Таким чином, справу повернуто в НАЗК для передачі в належний суд.
Нагадаємо, що лідер українських комуністів Петро Симоненко, який агітує проти Європейського Союзу, був помічений в аеропорту іспанської Барселони.
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