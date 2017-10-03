НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій держслужбовців НАЗК перевірить декларації суддів Верховного Суду України, суддів Вищого господарського суду, співробітників поліції та інших

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.

Фото: zak.sfs.gov.ua

Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів, інформує прес-служба НАЗК. Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддів Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення. Крім того, НАЗК повідомляє про 31 відмову в проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей. Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій. 10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції. 17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію