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НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій держслужбовців

НАЗК перевірить декларації суддів Верховного Суду України, суддів Вищого господарського суду, співробітників поліції та інших
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.
НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій держслужбовців Фото: zak.sfs.gov.ua

Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів, інформує прес-служба НАЗК.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддів Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення.

Крім того, НАЗК повідомляє про 31 відмову в проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

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10 03 2017 15:58
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