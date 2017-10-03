НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій держслужбовців
Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів, інформує прес-служба НАЗК.
Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддів Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення.
Крім того, НАЗК повідомляє про 31 відмову в проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.
10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
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