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НАЗК розподілило бюджетні кошти на фінансування партій у 3-му кварталі 2018 року

Фінансування отримають шість парламентських партій
Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило бюджетні кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій у третьому кварталі 2018 року.
НАЗК розподілило бюджетні кошти на фінансування партій у 3-му кварталі 2018 року Туреччина, Анкара, 5 травня 2014 року. Депутати від владної Партії справедливості і розвитку та представники опозиції побилися під час обговорення корупційного скандалу, у якому замішані четверо міністрів уряду. Фото: АFР

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій, повідомляє прес-служба НАЗК.

"Народний фронт" — 33 020 075 гривень; 

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 32 546 214 гривень; 

"Опозиційний блок" — 14 065 605 гривень; 

"Радикальна партія Олега Ляшка" — 11 106 858 гривень; 

"ВО "Батьківщина" — 8 471 724 гривень; 

"Об'єднання Самопоміч" — 16 365 568 гривень і додатково 12 841 756 гривень. 

Додаткові кошти "Самопоміч" отримає завдяки дотриманню ґендерного принципу - у формуванні списків партія забезпечила присутність не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п'ятірці списку.

Нагадаємо, за січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 млн грн, з них 84,4 млн. грн - кошти державного бюджету України.

Також, якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.

 
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24 07 2018 10:22
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