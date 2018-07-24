НАЗК розподілило бюджетні кошти на фінансування партій у 3-му кварталі 2018 року
Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій, повідомляє прес-служба НАЗК.
"Народний фронт" — 33 020 075 гривень;
"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 32 546 214 гривень;
"Опозиційний блок" — 14 065 605 гривень;
"Радикальна партія Олега Ляшка" — 11 106 858 гривень;
"ВО "Батьківщина" — 8 471 724 гривень;
"Об'єднання Самопоміч" — 16 365 568 гривень і додатково 12 841 756 гривень.
Додаткові кошти "Самопоміч" отримає завдяки дотриманню ґендерного принципу - у формуванні списків партія забезпечила присутність не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п'ятірці списку.
Нагадаємо, за січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 млн грн, з них 84,4 млн. грн - кошти державного бюджету України.
Також, якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.
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