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НАЗК спрямувало до суду протокол щодо директора НАБУ Артема Ситника

Протокол складений за невиконання Ситником вимог НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.
НАЗК спрямувало до суду протокол щодо директора НАБУ Артема Ситника

Про це повідомили в Нацагентстві.

"На позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. Повідомляється, що Ситник надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не в повному обсязі.

"Запити були надіслані відповідно до отриманого Національним агентством повідомлення, у якому викладалися факти, що свідчили про можливі ознаки порушень працівниками НАБУ законодавства в частині недотримання вимог статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. А саме щодо надання Артемом Ситником довіреності на представлення його інтересів працівникам юридичного департаменту Національного антикорупційного бюро України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Артем Ситник заявляє, що влада прагне зупинити роботу НАБУ з розслідування резонансних антикорупційних справ.

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13 11 2017 15:50
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