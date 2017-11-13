НАЗК спрямувало до суду протокол щодо директора НАБУ Артема Ситника
Про це повідомили в Нацагентстві.
"На позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. Повідомляється, що Ситник надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не в повному обсязі.
"Запити були надіслані відповідно до отриманого Національним агентством повідомлення, у якому викладалися факти, що свідчили про можливі ознаки порушень працівниками НАБУ законодавства в частині недотримання вимог статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. А саме щодо надання Артемом Ситником довіреності на представлення його інтересів працівникам юридичного департаменту Національного антикорупційного бюро України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Артем Ситник заявляє, що влада прагне зупинити роботу НАБУ з розслідування резонансних антикорупційних справ.
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