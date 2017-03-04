НАЗК у збої системи е-декларування звинувачує сисадмінів
"Ми подаватимемо до суду на системного адміністратора щодо застосування до них штрафних санкцій, пов'язаних зі збоями в функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми в усьому розберемося", - заявила голова НАЗК Наталія Корчак, повідомляє "Інтерфакс".
За її словами, в рамках судового розгляду можливо дізнатися, чи були з боку ДП "УСС" вжиті всі засоби для забезпечення роботи системи е-декларування.
НАЗК планує подати позов 3 - 4 квітня.
Раніше Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів.
Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.
В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.
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