НАЗК внесло припис в.о. голови правління "Укрзалізниці" Кравцову
У рамках перевірки виявлено порушення вимог ч. 2 ст. 61 закону, а також ч. 5 ст. 62 та ч. 1 ст. 64 цього закону, повідомляє прес-служба НАЗК.
У Нацагентстві нагадали, що ч. 2 ст. 61 передбачає, що керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків в її діяльності та здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Аналогічне положення передбачено в антикорупційній програмі ПАТ "Укрзалізниця", яка введена в дію в липні 2016 року зі встановленою періодичністю - щорічно до 1 лютого.
Водночас оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ "Укрзалізниця" (як і до її прийняття) проведена не була.
"До вказаного могло призвести серед іншого невведення окремої посади... особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом - уповноважений), та непризначення особи на цю посаду, яка могла б займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ "Укрзалізниця", - припустили в НАЗК.
У рамках перевірки встановлено, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Нацагентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи (раніше відповідні обов'язки виконував директор з безпеки).
Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду уповноваженого також відображена у внесеному Нацагентством приписі.
Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов буде отримувати 714,6 тис. гривень на місяць.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі