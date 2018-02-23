НАЗК внесло припис в.о. голови правління "Укрзалізниці" Кравцову

В "Укрзалізниці" не була проведена оцінка корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами позапланової перевірки дотримання вимог закону "Про запобігання корупції" вирішило внести припис виконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Українська залізниця" ("Укрзалізниця") Євгену Кравцову через непроведення оцінки корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ.

У рамках перевірки виявлено порушення вимог ч. 2 ст. 61 закону, а також ч. 5 ст. 62 та ч. 1 ст. 64 цього закону, повідомляє прес-служба НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що ч. 2 ст. 61 передбачає, що керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків в її діяльності та здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Аналогічне положення передбачено в антикорупційній програмі ПАТ "Укрзалізниця", яка введена в дію в липні 2016 року зі встановленою періодичністю - щорічно до 1 лютого.

Водночас оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ "Укрзалізниця" (як і до її прийняття) проведена не була.

"До вказаного могло призвести серед іншого невведення окремої посади... особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом - уповноважений), та непризначення особи на цю посаду, яка могла б займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ "Укрзалізниця", - припустили в НАЗК.

У рамках перевірки встановлено, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Нацагентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи (раніше відповідні обов'язки виконував директор з безпеки).

Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду уповноваженого також відображена у внесеному Нацагентством приписі.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов буде отримувати 714,6 тис. гривень на місяць.