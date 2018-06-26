НАЗК внесло припис Кличку

Агентство внесло шість приписів щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень антикорупційного законодавства, зокрема, й меру Києва

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло ще шість приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону, зокрема, Київському міському голові Віталію Кличку.

У приписі Кличку йдеться про Володимира Шарія – директора комунального підприємства "Спецжитлофонд".

Окрім того, приписи винесли держсекретарю Міненерговугілля Максиму Немчинову стосовно колишнього директора держпідприємства "Київторф" Олександра Христофорова та начальнику Головного управління Казначейства у Кіровоградській області Ігорю Панасенку стосовно підлеглої Олени Мамалиги.

"Національне агентство встановило, що директор КП "Спецжитлофонд", колишній директор ДП "Київторф" та службовець територіального органу Казначейства… не передали належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду", – йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК кажуть, що двоє посадовців не врегулювали конфлікт інтересів, як того вимагає законодавство.

Зокрема, Володимир Тарнавський – начальник відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської РДА Київської області – не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності завідувача дошкільного навчального закладу, яка працювала спільно зі своїм чоловіком. За це припис внесли голові райдержадміністрації Тетяні Семеновій.

Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов не відреагував належним чином на потенційний конфлікт інтересів директора обласного психолого-медико-педагогічного центру – вона працює з рідною сестрою.

Також НАЗК винесло припис голові Солом'янської районної державної адміністрації в м. Києві Максиму Шкуро.

"Йдеться про невиконання законних вимог Національного агентства і ненадання райдержадміністрацією на запит Національного агентства інформації та документів", – зазначають в Агентстві.

Національне агентство вимагає усунути зазначені порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи очільниці Міністерства освіти та науки Лілії Гриневич і директору державного концерну Укроборонпром Павлу Букіну через потенційний конфлікт інтересів у їхніх підлеглих.