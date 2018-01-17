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Суд визнав винним і оштрафував Ситника у справі проти НАЗК

Суд оштрафував директора НАБУ на 1700 грн
Суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в скоєнні адміністративного правопорушення.
Суд визнав винним і оштрафував Ситника у справі проти НАЗК Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у Солом'янському районному суді Києва, інформує "Інтерфакс-Україна".

Суть порушення Ситника полягає у невиконанні вимог НАЗК щодо наданні документів в справі про можливий конфлікт інтересів директора НАБУ.

Суд наклав на нього штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн.

Як повідомили в Солом'янському райсуді, таку постанову суд ухвалив 17 січня.

Нагадаємо, що НАЗК склало щодо Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів і ненадання інформації на вимогу відомства.

Зокрема, перевірялася інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

 
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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Антон Тарасенко17 січня 2018 17:18
    Да когда ему было думать о предоставлении документов, если он сейчас думает о своей политической карьере) Сытник окончательно дискредитировал саму идею НАБУ. Відповісти
17 01 2018 16:00
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