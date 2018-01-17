Суд визнав винним і оштрафував Ситника у справі проти НАЗК
Про це повідомили у Солом'янському районному суді Києва, інформує "Інтерфакс-Україна".
Суть порушення Ситника полягає у невиконанні вимог НАЗК щодо наданні документів в справі про можливий конфлікт інтересів директора НАБУ.
Суд наклав на нього штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн.
Як повідомили в Солом'янському райсуді, таку постанову суд ухвалив 17 січня.
Нагадаємо, що НАЗК склало щодо Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів і ненадання інформації на вимогу відомства.
Зокрема, перевірялася інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.
Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.
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Да когда ему было думать о предоставлении документов, если он сейчас думает о своей политической карьере) Сытник окончательно дискредитировал саму идею НАБУ. Відповісти