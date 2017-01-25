НАЗК вирішило перевірити роботу Лещенка в католицькому університеті

Національне агентство з питань запобігання корупції просить Український Католицький Університет надати інформацію щодо викладання нардепа Сергія Лещенка.

"Саме так виглядає політичне замовлення. "Український католицький універстит", де я читав лекції студентам магістерської програми з журналістики, отримав "листа щастя" від НАЗК. Від УКУ вимагають надати всю інформацію щодо мене. При тому, що мої доходи мною ж задекларовані та з них сплачено податки", - опублікував Лещенко звернення НАЗК у Facebook.

Лещенко назвав такі дії НАЗК "діагнозом".

"Нами було спеціально створено антикорупційний орган, керівниця якого Корчак отримує 200 тисяч зарплати начебто за свою "незаангажованість". Але вона продовжує покірно виконувати команди Банкової, де наказали будь-яким способом покарати мене за вільнодумство та антикорупційну діяльність", - написав він.

"Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції. Спочатку прийшли до Могилянки, тепер - до УКУ", - додав Лещенко.

Як відомо, Лещенко читав лекції в рамках "Школи журналістики", заснованої одним із керівників "Української правди" Павлом Шереметом, який трагічно загинув 20 липня 2016 року.

17 січня з'явилася інформація, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

"Центр протидії корупції" повідомив, що НАЗК звернулося до них з приводу інформації про контракт Лещенка, за яким він отримав 9 тисяч гривень за лекції в Києво-Могилянській Академії.

У свою чергу заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що ініціювання перевірки з боку окремих посадових осіб Агентства за фактом читання лекцій нардепом Лещенком в Києво-Могилянській Академії є помилкою.

Нагадаємо, що адвокат народного депутата Сергія Лещенка Дмитро Гненний звинуватив Національне агентство з питань запобігання корупції в порушенні закону при складанні протоколу про адміністративне правопорушення при покупці квартири.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку факту придбання народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві.